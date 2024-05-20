Вода затапливает дома в Копейске. Жители вынуждены снимать квартиры

Семья копейчан потеряла все имуществ в затопленном доме. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, дом семьи из Копейска Челябинской области ушел под воду: утонули детские вещи, бытовая техника, даже машина.
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