Вода затапливает дома в Копейске. Жители вынуждены снимать квартиры

Семья копейчан потеряла все имуществ в затопленном доме. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, дом семьи из Копейска Челябинской области ушел под воду: утонули детские вещи, бытовая техника, даже машина.