Комментатор Генич заявил, что "Спартак" завершил чемпионскую гонку

Российский комментатор Константин Генич после поражения московского "Спартака" от "Краснодара" в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) критично оценил шансы красно-белых на борьбу за медали в текущем сезоне.
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