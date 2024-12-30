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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черданцев о Соболеве: «Подвела ситуация в «Спартаке», когда он пропустил начало сезона. Обстановка вокруг трансфера была на радость медиа – не хотел бы оказаться на его месте»

Нападающий провел за «Зенит»12 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. – Что происходит с Соболевым? – Так бывает.

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