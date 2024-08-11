AT: операция ВСУ в Курской области разрабатывалась совместно с НАТО

В газете отметили, что в настоящий момент способность альянса обеспечивать безопасность участников ослабла Стратегия и тактика операции украинской армии в Курской области были разработаны совместно с Североатлантическим альянсом.
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