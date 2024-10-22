Русская весна
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Русская весна

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МИД Польши пригрозил «что-то сделать» с российскими активами

МИД Польши пригрозил «что-то сделать» с российскими активами

Польша угрожает принять меры в отношении российских активов на территории республики, соответствующее заявление сделал заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Владислав Теофил Бартошевский.

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