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«Барса» надеется зарегистрировать Ольмо и Виктора до 31 января. Клуб планирует через суд добиться изменения сроков регистрации игроков, не попадающих в лимит зарплат

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб ожидает, что игроки будут официально зарегистрированы до 31 января и смогут продолжать выступать без проблем во всех турнирах после закрытия зимнего трансферного окна.

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