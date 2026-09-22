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Кудашов о 2:3 от «Шанхая»: «Пропускаем такие голы, что детский сад. Пока от это не избавимся, будем кувыркаться. Мы далеки от того, что хотим видеть»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался после матча с «Шанхаем» (2:3). – Результат негативный.

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