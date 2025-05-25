Ученые из США спрогнозировали сценарий «ядерной зимы» в случае войны России и США: катастрофические последствия для планеты Ирина ВальковаГруппа исследователей из Университета штата Пенсильвания представила масштабное исследование, посвященное потенциальным последствиям ядерного конфликта между Россией и Соединенными Штатами.