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Президент Байден заявил, что он против поставок Украине истребителей F-16, так как следует «оставить их» в США

Президент Байден заявил, что он против поставок Украине истребителей F-16, так как следует «оставить их» в США

Американский президент Джо Байден заявил, что он выступает против передачи киевской стороне боевых самолетов F-16, поскольку необходимо «оставить их» на территории США.

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