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ВС РФ нанесли удары по военным целям в одесском порту Южный и оборонным заводам Киева

ВС РФ нанесли удары по военным целям в одесском порту Южный и оборонным заводам Киева

Удары затронули предприятия в Киеве, производящие электронику и комплектующие для ракет и беспилотников, а также объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, где хранились горюче-смазочные материалы для ВСУ.

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