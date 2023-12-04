Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalya Dolgushina (Камнева)
    Что могла наплести парню его девушка, после чего он пустился в бега?Сбежавшего из вое...
  • Горыныч
    Один баран зарезал другого. На праздник, шашлык сделать...В Астраханской об...
  • Алатырка
    Ну и вопрос - а зачем коренным россиянам переводы в чужие страны?В России стали до...

Опубликованы нормативы зарплат брянских чиновников и депутатов на 2024 год

Опубликованы нормативы зарплат брянских чиновников и депутатов на 2024 год

Тем, где проживают менее 10 тысяч человек, то и денег выделят меньше. На оплату труда депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих ежегодно будут выделять по 13,5 миллиона рублей, на содержание органов местного самоуправления - 32, .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх