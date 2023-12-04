Опубликованы нормативы зарплат брянских чиновников и депутатов на 2024 год

Тем, где проживают менее 10 тысяч человек, то и денег выделят меньше. На оплату труда депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих ежегодно будут выделять по 13,5 миллиона рублей, на содержание органов местного самоуправления - 32, .