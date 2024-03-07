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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Баффало» отчислил 6 футболистов и подписал квотербека Митчелла Трубиски

«Баффало Биллс» устроили чистку состава по финансовым причинам, уволив 6 футболистов. До вчерашнего дня клуб занимал последнее место в лиге по свободным деньгам под потолком зарплат.

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