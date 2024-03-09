Обломки беспилотника упали на крышу больницы: В Курске эвакуировали пациентов

Повреждена кровля в поликлинике на улице Союзная. Пациентов спешно эвакуировали из-за угрозы взрыва.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении обломков беспилотника на крышу 6-й поликлиники, расположенной на улице Союзная.
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