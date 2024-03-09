Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    О Пригожине и его ребятах написано много стихов и песен. Об Якеменко нет ни одного. А ведь тоже пытался вести за собо...Оскорбил Пригожин...
  • Дмитрий Гурин
    "........что США движутся к своему логическому концу - стране осталось жить максимум до конца этого века, а после всё...Сергей Глазьев по...
  • Надежда Белугина
    Прочла статью несколько раз, пытаясь вспомнить. кто такой Борис Якеменко. Увы! Хотя интересных людей "беру на каранда...Оскорбил Пригожин...

Обломки беспилотника упали на крышу больницы: В Курске эвакуировали пациентов

Обломки беспилотника упали на крышу больницы: В Курске эвакуировали пациентов

Повреждена кровля в поликлинике на улице Союзная. Пациентов спешно эвакуировали из-за угрозы взрыва.Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о падении обломков беспилотника на крышу 6-й поликлиники, расположенной на улице Союзная.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх