Вооруженные силы Российской Федерации в течение суток уничтожили в ДНР пункт управления 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины и пункт управления беспилотными летательными аппаратами 71-й егерской бригады украинской армии.
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