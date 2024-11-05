Больше рожают в семьях, где деньги добывает муж: к такому выводу приходят на западе

Русский Колоколъ Одно из побочных проявлений феминизма – он ведет к старению населения. А мама где? На работе? Баранов Владимир/Globallook Press Александр ОРЛОВ Больше денег – больше детей Западные исследователи, занимающиеся вопросами демографии, рушат сложившиеся в последнее время стереотипы.