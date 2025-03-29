«Выполнить до 1 мая. Потери не важны»: какие регионы России Сырскому приказали захватить?

Согласно информации, полученной из конфиденциальных источников Telegram-канала «Военное дело», Александр Сырский, возглавляющий украинские вооруженные силы, получил от западных партнеров Киева жесткие требования.
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