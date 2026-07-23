Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Ключи от квартир по реновации за полгода получили 2,8 тысячи жителей Северного округа

Первое полугодие 2026 года стало для участников программы реновации весьма активным. Масштабы переселения заметно выросли: за шесть месяцев новоселами стали свыше 22,8 тысячи москвичей, среди которых немало жителей северных районов столицы.

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