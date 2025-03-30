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Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам за один календарный месяц, установленный им же

Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам за один календарный месяц, установленный им же

В ночь на 31 марта (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сейбрз».

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