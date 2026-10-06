Польша готовится к войне – Владимир Карасев

Министерство Обороны Польши разрабатывает законопроект «О готовности государства к обороне» Фото: Omar Marques / Getty Images Зачем это польским властям? По мнению министра обороны Косиняка-Камыша, закон предназначен для преодоления юридического разрыва между мирным временем и военным положением, определения того, как администрация и военные должны действовать в чрезвычайной ситуации и упрощения переброски войск на территории страны.