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Польша готовится к войне – Владимир Карасев

Польша готовится к войне – Владимир Карасев

Министерство Обороны Польши разрабатывает законопроект «О готовности государства к обороне» Фото: Omar Marques / Getty Images Зачем это польским властям? По мнению министра обороны Косиняка-Камыша, закон предназначен для преодоления юридического разрыва между мирным временем и военным положением, определения того, как администрация и военные должны действовать в чрезвычайной ситуации и упрощения переброски войск на территории страны.

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