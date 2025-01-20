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Психиатр Костюк: короткий дневной сон помогает быстро восстановить силы

Психиатр Костюк: короткий дневной сон помогает быстро восстановить силы

Короткий дневной сон может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания, заявил главный психиатр Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк.

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