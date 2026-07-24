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Царьград

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В НПЦ "Сварог" назвали причину заявления Киева о применении лазеров против БПЛА

В НПЦ "Сварог" назвали причину заявления Киева о применении лазеров против БПЛА

Представитель компании-разработчика отечественного лазерного комплекса "Перун" считает, что у Киева нет времени на создание собственных прорывных технологий в этой сфере.

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