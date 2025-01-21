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Татар-информ

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В Госдуме захотели лишить мигрантов права на налоговые вычеты

В Государственную Думу России внесен законопроект о лишении иностранных граждан, работающих в стране по трудовому договору или патенту, права на получение налоговых вычетов при уплате налога на доходы физических лиц независимо от статуса налогового резидента РФ.

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