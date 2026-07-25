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Царьград

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Энтомолог: смертоносные каракурты надвигаются на Москву

Энтомолог: смертоносные каракурты надвигаются на Москву

Жителей столицы и области предупредили о ядовитых каракуртах.Жителей Центральной России предупредили о рисках встречи с пауком каракуртом, известным также как «чёрная вдова».

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