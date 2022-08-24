Минпромторг опроверг информацию о закрытии проекта электрокара Zetta

Проект российского электромобиля Zetta не закрыт, сказали в Минпромторге РФ. Как сообщает ТАСС, в ведомстве не получали информации о прекращении работы над электрокаром, на которую на прошлой неделе сослался Telegram-канал «Русский автомобиль».
Проект российского электромобиля Zetta не закрыт, сказали в Минпромторге РФ. Как сообщает ТАСС, в ведомстве не получали информации о прекращении работы над электрокаром, на которую на прошлой неделе сослался Telegram-канал «Русский автомобиль».
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