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Царьград

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Минобороны: подразделения «Центр» заняли Красный Кут в ДНР

Минобороны: подразделения «Центр» заняли Красный Кут в ДНР

Минобороны России сообщает о занятии подразделениями «Центра» села Красный Кут в ДНР. Этот населённый пункт расположен на западном берегу Казенного Торца, напротив села Торское, о котором уже сообщалось ранее на этой неделе.

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