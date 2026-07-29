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Возвращалась из спортзала: известную модель расстреляли у собственного дома

Возвращалась из спортзала: известную модель расстреляли у собственного дома

В Колумбии расследуют убийство 27-летней модели и инфлюенсера Энджи Марселы Рамирес Варгас. Девушка получила смертельные ранения в результате вооруженного нападения, когда возвращалась домой после спортзала.

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