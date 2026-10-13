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Денисенко о большинстве «Ак Барса» (12,8%): «Не нужно делать ажиотаж. «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина без особого розыгрыша большинства»

Нападающий « Ак Барса » Григорий Денисенко прокомментировал игру команды в большинстве. На данный момент команда тренера Анвара Гатиятулина занимает последнее место в КХЛ по реализации большинства – 12,8% (6 использованных попыток из 47).

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