Денисенко о большинстве «Ак Барса» (12,8%): «Не нужно делать ажиотаж. «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина без особого розыгрыша большинства»

Нападающий « Ак Барса » Григорий Денисенко прокомментировал игру команды в большинстве. На данный момент команда тренера Анвара Гатиятулина занимает последнее место в КХЛ по реализации большинства – 12,8% (6 использованных попыток из 47).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым