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Пилот нарисовал "Крик" Мунка в небе над США

Пилот нарисовал "Крик" Мунка в небе над США

Как сообщил сервис Flightradar, пилот, прославившийся в социальных сетях живописью, которую он создает в небе, на этот раз повторил работу норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка "Крик".

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