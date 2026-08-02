Евраев установил пятую звезду в честь побед "Локомотива"

В здании правительства Ярославской области установлена пятая звезда, отмечающая победы "Локомотива". Президент клуба Юрий Яковлев получил звание Почетного гражданина, а команды чествуют на "Арене-2000" в День железнодорожника.
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