Летевший из Дубая самолет «Победы» вылетел из Астрахани в Москву

Самолет, следовавший из Дубая в Москву и вынужденно севший в Астрахани, возобновил полет. Ожидается, что в московском аэропорту Внуково он приземлится в 01:30 по местному времени, согласно онлайн-табло авиакомпании.
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