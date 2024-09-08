Сообщников актёра из РДК* объявили в международный розыск

Двух сообщников актёра Кирилла Канахина (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по так называемому «Русскому добровольческому корпусу» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили в международный розыск.
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