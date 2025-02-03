«Известия»: 21 регион РФ может подвергнуться нашествию саранчи из-за теплой зимы

В 2025 году в 21 регионе России ожидается нашествие саранчи. Причина — теплая зима. Соответствующая ситуация может сложиться, в частности, в Астраханской, Вологодской, Самарской областях, в Калмыкии, Татарстане, Краснодарском крае и ряде другие регионов, уточняют «Известия» со ссылкой на доклад Россельхозцентра при Минсельхозе РФ.