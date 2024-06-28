Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил РФ принять меры оперативного реагирования в связи с провокациями американских стратегических беспилотников над Черным морем.
Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации США над Черным морем
Комментарии
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Эдуард Тихомиров
Какие новости!!! Неужто сегодня президенту и МО стало известно, что НАТО и США и т.д.? И как же они об это и когда узнали и поняли?
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17 час.
Эдуард Тихомиров
Генштаб не может разрабатывать ни тактику, ни стратегию такого рода действий без точного и чёткого указания уровня, веса и формата ответных действий, о которых из каждого утюга и чайника несётся про "не останется без ответа". Китайские предупреждения были более конкретны и ощутимы в мировой политике.
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17 час.
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