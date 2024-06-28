Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации США над Черным морем

Какие новости!!! Неужто сегодня президенту и МО стало известно, что НАТО и США и т.д.? И как же они об это и когда узнали и поняли?

Эдуард Тихомиров

Генштаб не может разрабатывать ни тактику, ни стратегию такого рода действий без точного и чёткого указания уровня, веса и формата ответных действий, о которых из каждого утюга и чайника несётся про "не останется без ответа". Китайские предупреждения были более конкретны и ощутимы в мировой политике.