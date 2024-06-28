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Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации США над Черным морем

Белоусов поручил Генштабу принять меры реагирования на провокации США над Черным морем

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил РФ принять меры оперативного реагирования в связи с провокациями американских стратегических беспилотников над Черным морем.

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Комментарии
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Эдуард Тихомиров
Какие новости!!! Неужто сегодня президенту и МО стало известно, что НАТО и США и т.д.? И как же они об это и когда узнали и поняли?
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17 час.
Эдуард Тихомиров
Генштаб не может разрабатывать ни тактику, ни стратегию такого рода действий без точного и чёткого указания уровня, веса и формата ответных действий, о которых из каждого утюга и чайника несётся про &quot;не останется без ответа&quot;. Китайские предупреждения были более конкретны и ощутимы в мировой политике.
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17 час.

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