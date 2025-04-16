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На Украине призвали Трампа ввести санкции против Зеленского

На Украине призвали Трампа ввести санкции против Зеленского

Американскому президенту Дональду Траму следует ввести режим жестких санкций против украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Вашингтона договориться о прекращении огня на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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