В ФНС напомнили, чем грозит получение «серой» зарплаты

Соглашаясь на «серую» зарплату, сотрудник позволяет работодателю: Не делать отчислений из зарплаты в пенсионный фонд, что может привести в будущем к получению мизерной пенсии; Не отчислять часть зарплаты в фонд медицинского страхования, лишая работника бесплатного медобслуживания; Не направлять отчислений в фонд социального страхования, а это неоплаченные: лист нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком, сумма ущерба в случае получения травмы на производстве или профзаболевания, единовременного пособия; Не удерживать из зарплаты налог на доходы физических лиц, что лишает возможности получить социальные, стандартные и имущественные вычеты.