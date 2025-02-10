Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В московской школе № 548 прошел концерт, посвященный празднику Весны и 20-летию Школы китайского языка и культуры Китая

Москва, 8 февраля /Синьхуа/ -- В субботу в московской школе № 548 "Царицыно" состоялся концерт, посвященный празднику Весны /Чуньцзе, китайский Новый год по лунному календарю/ и 20-летию Школы китайского языка и культуры Китая при школе № 548.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх