В московской школе № 548 прошел концерт, посвященный празднику Весны и 20-летию Школы китайского языка и культуры Китая

Москва, 8 февраля /Синьхуа/ -- В субботу в московской школе № 548 "Царицыно" состоялся концерт, посвященный празднику Весны /Чуньцзе, китайский Новый год по лунному календарю/ и 20-летию Школы китайского языка и культуры Китая при школе № 548.
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