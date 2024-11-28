Глава ЗСНО Люлин: «Выплаты молодым аграриям должны соответствовать экономической ситуации»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноября, ФедералПресс. Депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области на сегодняшнем заседании поддержали во втором чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон «О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области».
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