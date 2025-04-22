Все решится в среду, но это неточно. От Трампа ждут мирный план по Украине – в течение трех дней. В преддверии встречи в Лондоне в среду, уже заранее объявленной «поворотной» в украинском конфликте, западные СМИ лучатся оптимизмом.
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