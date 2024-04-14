Сотни демонстрантов в Нигере с флагами России потребовали вывода войск США

The New York Times: протестующие против войск США нигерийцы вынесли флаги России Группа из сотни демонстрантов, собравшихся в столице Нигера в субботу, потребовали вывода вооруженных сил США, дислоцированных в стране.
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