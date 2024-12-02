В Киеве активисты и политики уже вовсю проводят переговоры с членами будущей администрации президента США Дональда Трампа и составляют списки, разоблачающие коррупционеров в администрации украинского лидера Владимира Зеленского.
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