1488 социальных контрактов заключено в Удмуртии в 2021 году

В числе подписанных контрактов 518 направлено на поиск работы, 624 - на какие-то шаги для преодоления трудной жизненной ситуации, 257 подписантов хотят развить ИП или стать самозанятыми, 89 случаев касаются развития личного подсобного хозяйства.
В числе подписанных контрактов 518 направлено на поиск работы, 624 - на какие-то шаги для преодоления трудной жизненной ситуации, 257 подписантов хотят развить ИП или стать самозанятыми, 89 случаев касаются развития личного подсобного хозяйства.
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