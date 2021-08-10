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1488 социальных контрактов заключено в Удмуртии в 2021 году

1488 социальных контрактов заключено в Удмуртии в 2021 году

В числе подписанных контрактов 518 направлено на поиск работы, 624 - на какие-то шаги для преодоления трудной жизненной ситуации, 257 подписантов хотят развить ИП или стать самозанятыми, 89 случаев касаются развития личного подсобного хозяйства.

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