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Дикий Юг - Природа Юга России

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Одна из богатейших женщин Вьетнама проиграла апелляцию по делу о мошенничестве, по которому ей назначена смертная казнь

Одна из богатейших женщин Вьетнама проиграла апелляцию по делу о мошенничестве, по которому ей назначена смертная казнь

Фото: ТГ «Осторожно Новости» Важные новости России за неделю сообщают о том, что одна из самых состоятельных женщин Вьетнама, Чыонг Ми Лан, потерпела неудачу в своей апелляции по делу о мошенничестве, в результате которого ей была назначена смертная казнь.

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