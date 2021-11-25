Петербург начал готовиться к проведению Мирового энергетического конгресса

Мероприятие состоится в октября 2022 года. В октябре 2022 года в Петербурге состоится 25-й Мировой энергетический конгресс, темой которого станет «Энергия – человечеству».
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