Топурия подерется с Махачевым летом или в конце 2025 года (Ариэль Хельвани)

«По плану, Илия Топурия должен подраться с Исламом Махачевым в конце 2025 года, так мне сообщили. Возможно, это случится уже на Международной бойцовской неделе», − написал в соцсетях журналист Ариэль Хельвани.
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