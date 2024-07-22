Поджог из-за личной неприязни: 51-летний зауралец пытался спалить дом соседа

В Каргапольском районе Курганской области разгорелся конфликт, который едва не привел к трагедии. Накануне в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Каргапольский» поступило сообщение о пожаре в одном из домов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии