У резко похудевшего Филиппа Киркорова заподозрили проблемы со здоровьем

Продолжающий стремительно терять вес певец Филипп Киркоров стал казаться поклонникам изможденным. Посетившие последние концерты исполнителя хита «Цвет настроения синий» даже заподозрили у него проблемы со здоровьем.
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