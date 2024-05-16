Как американский крейсер гражданский самолёт сбил

USS Vincennes собственной персоной В Ирано-иракской войне 1980-1988 годов было много трагических эпизодов, как и в любой войне, но для остального земного шара она оставалась чем-то не слишком существенным.
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