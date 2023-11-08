Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Татьяна Романова
    Зря воскрес, Аркаша, придется тебе еще раз сдохнуть, но теперь уже по-настоящему, без дураков)))Вой предателя
  • Владимир Аверков
    ещё б лучше было этих придурков просто вздёрнуть....тогда точно воздух почище бы стал....и своих ребят бы многих убер...Вой предателя
  • Владимир Аверков
    отсутствие ума и исторической памяти-необходимая черта настоящего чиновника....а то как же он будет пальчиками тыкать...Как теряется исто...

Следите за руками Путина, господа!)))

Следите за руками Путина, господа!)))

Путин смеется последним: Россия "украла" тонны золота у США и Великобритании Эксперты по экономике из Китая пришли к выводу, что США и Великобритания понесли значительные потери в золотых запасах в результате конфликта с Россией.

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