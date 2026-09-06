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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Пантер: «Быть капитаном «Партизана» было безумием. В «Барселоне» другая культура»

Кевин Пантер готовится к новому сезону в «Барселоне» в новой роли. Бывший капитан « Партизана » будет выводить на площадку испанскую команду в качестве капитана под руководством нового главного тренера Александра Секулича.

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