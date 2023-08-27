Спички - не игрушка

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  • Леонид Попивняк
    .....)))))....что гейропа , что пиндостан.....уж не маленькие)))).......и хрен пососёте.....))))))))Россия отказалась...
  • Vasily Golov
    Не нежнее,а гуманнее.Развалили СССР,пусть начинают с Россией. Доктрина американская гласит,что Россия враг №2.Мы гума...Граждане русские!...
  • Галина Смирнова
    Надо было им ещё русский гимн включить..... как в ПольшеГраждане русские!...

Как уберечься от обмана украинских спецслужб

Как уберечься от обмана украинских спецслужб

ФСБ раскрыла деятельность украинских спецслужб по организации поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД @ РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков За поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД стоят украинские спецслужбы, которые привлекают «быстрым заработком» молодежь, пожилых людей, маргиналов и психически больных.

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