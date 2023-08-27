Как уберечься от обмана украинских спецслужб

ФСБ раскрыла деятельность украинских спецслужб по организации поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД @ РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков За поджогами объектов Минобороны, МВД и РЖД стоят украинские спецслужбы, которые привлекают «быстрым заработком» молодежь, пожилых людей, маргиналов и психически больных.